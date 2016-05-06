Удар по духовним скрепам: В Брянську до 9 травня вивісили плакат із зображенням американського винищувача (відео)

На скандальну помилку звернув увагу відомий в Брянську бізнесмен, спортсмен і журналіст Микола Віткевич, пише Брянськ Today.

"У Брянську представники партії Родина привітали з 9 Травня земляків і ветеранів Великої Вітчизняної війни плакатом з американським винищувачем McDonnell Douglas F-15 Eagle", - цитує Віткевича видання.

Вітальний банер він зняв на відео.

Нагадаємо, в минулому році напередодні Дня Перемоги на вулицях міст Росії з'явилися плакати із зображенням фашистів замість солдатів Радянської армії, а в супермаркетах – горілка і в'єтнамки з георгіївськими стрічками.