Удар по духовним скрепам: В Брянську до 9 травня вивісили плакат із зображенням американського винищувача (відео)
15:57, 06 травня 2016Світ
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В Росії напередодні 9 травня брянське відділення партії "Родина" розмістило в центрі міста величезний плакат, проілюструвавши його американським винищувачем McDonnell Douglas F-15 Eagle.
Скріншот відео
На скандальну помилку звернув увагу відомий в Брянську бізнесмен, спортсмен і журналіст Микола Віткевич, пише Брянськ Today.
"У Брянську представники партії Родина привітали з 9 Травня земляків і ветеранів Великої Вітчизняної війни плакатом з американським винищувачем McDonnell Douglas F-15 Eagle", - цитує Віткевича видання.
Вітальний банер він зняв на відео.
Нагадаємо, в минулому році напередодні Дня Перемоги на вулицях міст Росії з'явилися плакати із зображенням фашистів замість солдатів Радянської армії, а в супермаркетах – горілка і в'єтнамки з георгіївськими стрічками.
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