Папі Римському у Ватикані вручили премію Карла Великого

Церемонія пройшла у Ватикані у п'ятницю, 6 травня, повідомляє Deutsche Welle.

Перед врученням понтифік провів приватну зустріч зі спікером Європарламенту Мартіном Шульцом, головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та головою Європейської Ради Дональдом Туском. Також Франциск зустрівся з німецьким канцлером Анґелою Меркель.

Під час церемонії обер-бургомістр Ахена Марсель Філіпп наголосив: "Папа Франциск - велика удача для цього складного шляху Європи", цитує агентство dpa. Понтифік закликав Європу згадати ідеали засновників Європейського співтовариства. "Плани батьків-засновників, герольдів миру та пророків майбутнього, не застаріли. Сьогодні більше, ніж будь-коли, вони спонукають зводити мости та руйнувати мури", - заявив Франциск.

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Премію присудили у грудні минулого року - на думку оргкомітету, в Європі, де багато громадян шукають орієнтири, Франциск несе послання надії. У обґрунтуванні також вказані його досягнення щодо сприяння "миру та порозумінню, милосердю та толерантності, солідарності та збереження створіння".

Міжнародною премією імені Карла Великого нагороджують з 1950 року. Традиційно престижну нагороду вручають у коронаційній залі німецького міста Аахен, проте для понтифіка зробили виняток. Її присуджують окремим особам та установам за внесок у посилення єдності Європи - серед лауреатів також валюта євро і народ Люксембургу. Минулого року її отримав Мартін Шульц за "зміцнення Європарламенту, парламентаризму та демократичної легітимації в Євросоюзі".