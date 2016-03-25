Папа Римський омив ноги біженцям (фоторепортаж)

Папа Римський Франциск омив ноги мігрантам, у тому числі і мусульманам, в притулку для біженців біля Риму, пише Gordonua.com з посиланням на Deutsche Welle.

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Папа здійснив ритуал під час великодніх заходів на церемонії в центрі прийому біженців в містечку Кастельнуово-ді-Порто.

При цьому понтифік засудив теракти в столиці Бельгії, порівнявши їх з війною, і додав, що, незважаючи на різні культури і релігії, "ми – брати і хочемо жити в мирі".

Як відомо, Папа Римський Франциск є однією з найбільш популярних особистостей у світі. Згідно з опитуванням, 54% жителів планети добре ставляться до Франциска, 12% дотримуються несприятливої думки, 34% не знають, як оцінити Папу.