Пожежа відрізала канадський Форт Мак-Мері від зовнішнього світу

Ведений поліцією конвой з 1500 легкових автомобілів повинен був виїхати на шосе в південному напрямку вчора вдень, але у зв'язку з загрозою наступаючого вогню цього не сталося, і місцева влада вважала за краще продовжити евакуацію по повітрю, передає Бі-бі-сі.

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Основна частина населення Форту Мак-Мері - понад 88 тис. осіб - була евакуйована на початку тижня. Вчора рятувальники вивезли з поселення близько 5 тис. осіб. Очікується, що протягом сьогоднішнього дня евакуюються 4 тис. жителів, які залишаються в місті. За даними рятувальників, площа пожежі в канадській Альберті у найближчу добу збільшиться вдвічі.

За чотири дні між столицею провінції - містом Едмонтон - і Фортом Мак-Мері рятувальні служби виконали 300 перельотів, рятуючи людей.

Місто Форт Мак-Мері знаходиться неподалік від найбільших нафтових родовищ. Штат Альберта володіє величезними запасами нафти, за даними геологів, він знаходиться на третьому місці за обсягом запасів після Саудівської Аравії і Венесуели.

Як стверджує влада Альберти, незважаючи на серйозну шкоду, центр міста майже не постраждав. Евакуйованим жителям міста виділили $77 млн.

Вогнем знищено понад 1600 будинків і адміністративних будівель Форту Мак-Мері. Прем'єр-міністр провінції Рейчел Нотлі попередила городян, що їм доведеться довго чекати повернення додому.