Рішення про імпічмент президента Бразилії скасовано

У понеділок, 9 травня, в.о. спікера заявив про необхідність повторного голосування через п'ять сесій парламенту, передає Deutsche Welle.

Марангао також зазначив, що процес імпічменту повинен тепер бути зупинено Сенатом, щоб нижня палата парламенту могла провести повторне голосування.

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Раніше УНІАН повідомляв, що нижня палата бразильського парламенту проголосувала за оголошення імпічменту президенту країни Ділмі Руссефф, набравши дві третини голосів за її відставку. Бразильська правляча партія вже визнала поразку у голосуванні.