Рішення про імпічмент президента Бразилії скасовано
01:16, 10 травня 2016Світ
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Виконувач обов'язків спікера нижньої палати бразильського парламенту Валдір Марангао скасував ухвалу про імпічмент президентки Ділми Руссефф.
REUTERS
У понеділок, 9 травня, в.о. спікера заявив про необхідність повторного голосування через п'ять сесій парламенту, передає Deutsche Welle.
Марангао також зазначив, що процес імпічменту повинен тепер бути зупинено Сенатом, щоб нижня палата парламенту могла провести повторне голосування.
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Раніше УНІАН повідомляв, що нижня палата бразильського парламенту проголосувала за оголошення імпічменту президенту країни Ділмі Руссефф, набравши дві третини голосів за її відставку. Бразильська правляча партія вже визнала поразку у голосуванні.
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