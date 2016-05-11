Прихильники президента Бразилії протестують проти початку процедури імпічменту
Прихильники президента Бразилії Ділми Руссефф перекрили дороги по всій країні, протестуючи проти спроби сенату проголосувати за початок процедури імпічменту.
У багатьох містах, включаючи столицю країни Бразиліа,через стихійні барикади порушено транспортне сполучення, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Якщо проста більшість сенаторів проголосує за початок судового процесу над Руссефф, вона буде відсторонена від виконання обов'язків президента на строк до шести місяців.
Уряд звернувся до Верховного суду країни з проханням заблокувати початок процедури імпічменту. Суд поки не дав відповідь, однак попередні подібні звернення на свою адресу Верховний суд незмінно відхиляв.
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За минулі три дні політична криза в Бразилії у зв'язку з питанням про імпічмент Ділмі Руссефф двічі кардинально змінювала вектор розвитку.
9 травня спікер нижньої палати парламенту Валдір Мараньо оголосив про анулювання голосування депутатів з питання імпічменту, що відбулося ще в квітні.
Проте вже на наступний день Мараньо відкликав своє рішення - що означало "зелене світло" для продовження процедури імпічменту.
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Як заявив спікер сенату Ренан Калейрус, верхня палата розгляне це питання в середу. Голова сенатського комітету з імпічменту також заявив, що голосування пройде, як і було заплановано.