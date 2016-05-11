У Польщі знайшли спосіб запобігання інцидентам у повітрі і на морі між військовими США та РФ

Побоюючись серйозних інцидентів, влада Польщі висунула ініціативу підвищення ролі ОБСЄ у їхньому запобіганні, передає "КоммерсантЪ".

Як стало відомо, Варшава має намір до кінця року домогтися оновлення прийнятого п'ять років тому Віденського документа про заходи зміцнення довіри та безпеки, чітко прописавши в ньому правила поведінки 57 країн організації.

"Потенційні ризики, пов'язані з подібними інцидентами, завжди великі. Як мінімум, їхній наслідок — підвищення політичної напруженості у відносинах між залученими державами. Подібні інциденти легко можуть стати джерелами непотрібної конфронтації",— заявив постпред Польщі при міжнародних організаціях у Відні Адам Бугайський.

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За словами співрозмовника видання, в останні роки в рамках ОБСЄ було вжито "цілу низку спроб запобігти подібним ситуаціях", — зокрема, в 2011 році був схвалений Віденський документ про заходи зміцнення довіри та безпеки.

Проте у Варшаві вважають необхідним подальший розвиток ініціативи. Зокрема, йдеться про "покращення і прискорення робочих контактів між відповідними координаційними центрами всіх держав-учасників", "прийняття країнами-членами ОБСЄ зобов'язання уникати будь-яких дій, які могли б призвести до небезпечних військових інцидентів", а також про "формування при необхідності спеціальної місії ОБСЄ щодо розслідування обставин тих чи інших епізодів.

Зазначається, що раз у п'ять років повинен відбуватися перегляд Віденського документа, і відповідна процедура була запущена на початку 2016 року.

"Зараз ми вступили в період інтенсивних консультацій",— зазначив Бугайський, висловивши сподівання на прийняття остаточних рішень до кінця року.

Нагадаємо, раніше інцидент стався у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Російський винищувач, як розповіли співрозмовники в Міноборони США, зробив фігуру вищого пілотажу "бочка" (переворот щодо поздовжньої осі на 360 градусів) приблизно за 30 м від американського літака.