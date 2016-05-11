Президент Венесуели пригрозив злочинним бандам "розгромом" і дав 72 години, щоб здатися владі

Про це глава держави заявив у вівторок ввечері в ефірі національного телебачення, повідомляє ТАСС.

"В угруповань, що займаються незаконною діяльністю та хочуть мирно здатися, є 72 години на те, щоб це зробити", - зазначив Мадуро. Після закінчення цього терміну правоохоронні органи розпочнуть "пошук і розгром банд, застосовуючи зброю".

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"Я закликаю венесуельський народ до єдності, - наголосив глава держави. - Ми виправимо помилки". Мадуро додав, що на новому етапі так званої операції по звільненню народу в Каракасі почнуть роботу п'ять баз спеціальних операцій, звідки буде вестися боротьба зі злочинністю.

На початку травня в штаті Гуарико венесуельські силовики ліквідували одного з найбільш розшукуваних злочинців країни - Хосе Антоніо Товара Коліну за прізвиськом Агуті, а також трьох його спільників. Чисельність банди, яку очолював Коліна, становить кілька десятків людей. У сферу її незаконної діяльності входять розбійні напади, вимагання, контрабанда і торгівля наркотиками, умисні вбивства, в тому числі правоохоронців.

Протягом останніх років у Венесуелі спостерігається гостра криза у сфері громадської безпеки. За даними генеральної прокуратури, у 2015 році рівень умисних вбивств досяг 58 на кожні 100 тис. жителів. У той же час в неурядовій організації "Обсерваторіо Венесолано де Віоленсія", яка стежить за ситуацією зі злочинністю, називають набагато більш високі показники: 90 вбивств на кожні 100 тис. осіб.