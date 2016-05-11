На праймеріз у Західній Вірджинії Сандерс випередив Клінтон

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, за підсумками праймеріз Сандерс заручився підтримкою 16 делегатів, а Клінтон отримала підтримку 11 делегатів.

При цьому Клінтон продовжує лідирувати в передвиборній гонці серед демократів: за неї готові віддати свої голоси 1716 делегатів з'їзду партії, а за Сандерса - 1430 делегатів.

Як зазначив Сандерс, виступаючи перед своїми прихильниками, "нам належить підкорити ще одну гору, але ми вже звикли до таких випробувань".

Між тим, аналітики майже одностайно пророкують, що кандидатом в президенти від Демократичної партії стане Хілларі Клінтон.

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Найбільш імовірним кандидатом від Республіканської партії є мільярдер Дональд Трамп.

Національна конвенція республіканців, на якій делегати оберуть єдиного кандидата, відбудеться 18-21 липня, Демократична партія проведе її 25-28 липня. Президентські вибори відбудуться 8 листопада.