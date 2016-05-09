Трамп обіцяє підвищити податки для багатих

Про це він заявив в інтерв'ю каналу NBC, передає РБК.

«Я маю намір серйозно боротися за бізнес, і для багатих, я думаю, [податки] повинні бути вище», — сказав Трамп, зазначивши, що «середній клас повинен бути захищений». «Багаті, ймовірно, будуть в кінцевому підсумку платити більше», — сказав він.

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Раніше, як відзначає Reuters, Трамп виступав за зниження податків для всіх американців.

Трамп також зазначив, що виступає за збільшення мінімального розміру оплати праці, який в даний час установлено на рівні $7,25 на годину. Він зізнався, що не розуміє, як «людям вдається жити на такі гроші».

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