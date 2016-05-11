У РФ авторів плакату з солдатом вермахту на 9 травня відправили вчити історію (фото)
Плакат із зображенням солдата вермахту, помічений в Калузі напередодні Дня Перемоги, був знятий в лічені години; допустив помилку співробітник рекламного агентства звільнений, інші учасники інциденту відправлені на Поклонную гору вивчати історію Великої Вітчизняної війни.
Про це повідомив РИА "Новости" депутат міської думи Калуги Яків Козацький.
За його словами, "ляп", розміщений на тумбі, де розташована одна з камер загальноміської системи відеоспостереження, був помічений відразу ж після установки і демонтован протягом трьох годин. Нічне фото плакату з зображенням солдата в німецькому обмундируванні було викладено в інтернет і отримало широке обговорення.
"На жаль, вийшло так, що підрядник не розгледів нічого - не всім очевидно, дизайнер, який малював, теж. Плакат зняли практично відразу. Той, хто був необачний з боку рекламного агентства, швидко був звільнений. Те рекламне агентство, яке брало поспіль на виготовлення та монтаж, було відправлено на Поклонную гору вивчати історію", - сказав Козацький.
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Подібні казуси, пов'язані з привітанням з Перемогою у Великій Вітчизняній війні, періодично відбуваються і в інших регіонах Росії.
Так, напередодні 9 травня міська адміністрація демонтувала з багатоповерхівки в центрі Брянська плакат місцевого відділення партії "Родина" із зображенням американського винищувача. У 2015 році в підмосковному місті Івантєєвка до 9 травня був вивішений банер, де поряд з георгіївською стрічкою і написом "Вони билися за Батьківщину!" "по сусідству" був знімок екіпажу німецького бомбардувальник Junkers Ju 88.