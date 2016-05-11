У РФ авторів плакату з солдатом вермахту на 9 травня відправили вчити історію (фото)

Про це повідомив РИА "Новости" депутат міської думи Калуги Яків Козацький.

За його словами, "ляп", розміщений на тумбі, де розташована одна з камер загальноміської системи відеоспостереження, був помічений відразу ж після установки і демонтован протягом трьох годин. Нічне фото плакату з зображенням солдата в німецькому обмундируванні було викладено в інтернет і отримало широке обговорення.

"На жаль, вийшло так, що підрядник не розгледів нічого - не всім очевидно, дизайнер, який малював, теж. Плакат зняли практично відразу. Той, хто був необачний з боку рекламного агентства, швидко був звільнений. Те рекламне агентство, яке брало поспіль на виготовлення та монтаж, було відправлено на Поклонную гору вивчати історію", - сказав Козацький.

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Подібні казуси, пов'язані з привітанням з Перемогою у Великій Вітчизняній війні, періодично відбуваються і в інших регіонах Росії.

Так, напередодні 9 травня міська адміністрація демонтувала з багатоповерхівки в центрі Брянська плакат місцевого відділення партії "Родина" із зображенням американського винищувача. У 2015 році в підмосковному місті Івантєєвка до 9 травня був вивішений банер, де поряд з георгіївською стрічкою і написом "Вони билися за Батьківщину!" "по сусідству" був знімок екіпажу німецького бомбардувальник Junkers Ju 88.