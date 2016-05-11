Сімейну пару з Москви зняли з рейсу до США через жарт про бомбу

Про це пише "Комсомольская правда".

На стандартне запитання на реєстрації про ріжучі предмети, чоловік вирішив пожартувати.

"Ні. Але в сумці дружини є бомба", - відповів пасажир.

Співробітники "Шереметьєво" не могли зрозуміти: жарт це правда. Тому до стійки реєстрації негайно прибули співробітники лінійного відділу поліції і фахівці служби авіаційної безпеки. Дотепника і його дружину відправили в пункт для повного огляду. Їхні валізи оглянули собаки.

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"Нічого підозрілого виявлено не було. Але подружжю довелося написати пояснювальні", - розповіло джерело в правоохоронних органах.

Літак полетів без веселунів, оскільки огляд і спілкування з поліцейськими тривали декілька годин.

За деякими даними, подружжю довелося купити нові квитки в Лос-Анджелес. Чергову реєстрацію вони проходили з абсолютною серйозністю. По поверненню чоловіка може чекати штраф за хуліганство - зараз це питання вирішується в правоохоронних органах.