Великобританія повідомила про загрозу з боку бойовиків Північної Ірландії
17:28, 11 травня 2016Світ
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Влада Великобританії підвищила рівень загрози через можливі атаки з боку бойовиків Північної Ірландії.
Великобританія підвищила рівень загрози через бойовиків Північної Ірландії / flickr.com/photos/laertes_za
Про це заявила глава британського МВС Тереза Мей, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.
За її словами, влада тісно співпрацюють з поліцією і відповідними відомствами.
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Наприкінці лютого глава поліцейської служби ЄС Роб Уейнрайт заявив, що в разі виходу Великобританії зі складу Європейського союзу робота по захисту її громадян від загроз тероризму та організованої злочинності буде істотно ускладнена для співробітників правоохоронних органів країни.
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