Великобританія повідомила про загрозу з боку бойовиків Північної Ірландії

Про це заявила глава британського МВС Тереза Мей, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

За її словами, влада тісно співпрацюють з поліцією і відповідними відомствами.

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Наприкінці лютого глава поліцейської служби ЄС Роб Уейнрайт заявив, що в разі виходу Великобританії зі складу Європейського союзу робота по захисту її громадян від загроз тероризму та організованої злочинності буде істотно ускладнена для співробітників правоохоронних органів країни.