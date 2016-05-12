Іракські військові ліквідували одного з лідерів ІД - ЗМІ
01:02, 12 травня 2016Світ
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Іракські військові ліквідували одного з лідерів терористичного угрупування «Ісламська держава», який відповідав за зв'язок і комунікації в організації.
REUTERS
Про це в середу, 11 травня, повідомило Iraqi Media News Agency з посиланням на силовиків, передає Лента.ру.
«Цим ранком військові провели операцію в центрі району аль-Карма. У результаті в місті Ель-Фаллуджа вдалося ліквідувати так званого начальника зв'язку ІД і дев'ятьох його соратників», — цитує агентство заяву полковника іракської армії Махмуда Марді Джумали.
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Раніше УНІАН повідомляв, що лідер екстремістського угрупування "Ісламська держава" в іракській провінції Анбар Абу Вахіб був убитий в результаті авіаудару сил коаліції.
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