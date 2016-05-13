У Сирії поблизу аеропорту Дамаска вбито одного з лідерів "Хезболли"
Радикальне шиїтське угрупування "Хезболла" підтвердила загибель одного зі своїх керівників Мустафи Аміра Бадреддина, який загинув, згідно з повідомленням угруповання на території Сирії під час нальоту військово-повітряних сил Ізраїлю.
За даними ізраїльської преси, авіаудар був нанесений на початку тижня по району поблизу аеропорту Дамаска, проте влада Ізраїлю поки ніяк не коментує ці повідомлення, повідомляє Русская служба Би-би-си.
Вважається, що 55-річний Бадреддин був "головою контрразвідки" "Хезболли" і другою особою угруповання після її лідера Хасана Насралли.
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Мустафа Бадреддин розшукується Міжнародним кримінальним судом за звинуваченням у військових злочинах і організації вбивства колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі в 2005 році.
У "Хезболлу" Бадреддин входив з моменту її створення у 1982 році і вважався висококласним фахівцем-підривником, на рахунку якого організація і виконання цілого ряду великих терактів.
З початку сирійської кризи Бадреддин був головнокомандувачем підрозділами "Хезболли" в Сирії, які брали участь у збройному конфлікті на стороні президента Башара Асада.
У багатьох країнах світу, включаючи США і Великобританію, "Хезболла" визнана терористичною організацією.