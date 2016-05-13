У Сирії поблизу аеропорту Дамаска вбито одного з лідерів "Хезболли"

За даними ізраїльської преси, авіаудар був нанесений на початку тижня по району поблизу аеропорту Дамаска, проте влада Ізраїлю поки ніяк не коментує ці повідомлення, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Вважається, що 55-річний Бадреддин був "головою контрразвідки" "Хезболли" і другою особою угруповання після її лідера Хасана Насралли.

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Мустафа Бадреддин розшукується Міжнародним кримінальним судом за звинуваченням у військових злочинах і організації вбивства колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі в 2005 році.

У "Хезболлу" Бадреддин входив з моменту її створення у 1982 році і вважався висококласним фахівцем-підривником, на рахунку якого організація і виконання цілого ряду великих терактів.

З початку сирійської кризи Бадреддин був головнокомандувачем підрозділами "Хезболли" в Сирії, які брали участь у збройному конфлікті на стороні президента Башара Асада.

У багатьох країнах світу, включаючи США і Великобританію, "Хезболла" визнана терористичною організацією.