У столиці Аргентини невідомі напали на племінника Папи Римського
10:03, 15 травня 2016Світ
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У передмісті Буенос-Айреса невідомі скоїли розбійний напад на племінника Папи Римського Франциска по імені Хосе Ігнасіо Бергольо.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.ru" з посиланням на Clarin.
Бергольо розповів, що зловмисники проникли в його машину і, погрожуючи пістолетом, змусили проїхати кілька кварталів, щоб він зупинився в безлюдному місці, де вони його пограбували.
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Повідомляється, що грабіжники забрали у племінника Франциска гроші, документи, телефон, одяг і мішок з пожертвами для громадської організації. Поліція розшукує зловмисників.
Відзначається, що Бергольо вже ставав жертвою розбою в минулому році, яке відбулося поруч з його будинком.
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