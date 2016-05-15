У столиці Аргентини невідомі напали на племінника Папи Римського

Про це повідомляє "Газета.ru" з посиланням на Clarin.

Бергольо розповів, що зловмисники проникли в його машину і, погрожуючи пістолетом, змусили проїхати кілька кварталів, щоб він зупинився в безлюдному місці, де вони його пограбували.

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Повідомляється, що грабіжники забрали у племінника Франциска гроші, документи, телефон, одяг і мішок з пожертвами для громадської організації. Поліція розшукує зловмисників.

Відзначається, що Бергольо вже ставав жертвою розбою в минулому році, яке відбулося поруч з його будинком.