Війська Південної Осетії приведені в підвищену готовність

Війська Південної Осетії з огляду на нічні перестрілки в зоні конфлікту приведені в стан підвищеної бойової готовності, заявив у суботу міністр внутрішніх справ невизнаної республіки Михайло Міндзаєв.

Він повідомив, що загальної мобілізації населення поки що не оголошено, проте наголосив, що "якщо подібний обстріл повториться, то не тільки мобілізація, а й інші супутні питання вирішуватимуться негайно". Раніше президент Південної Осетії Едуард Кокойти також заявляв про готовність як провести загальну мобілізацію, так і оголосити набір добровольців по всьому Північному Кавказу.

За даними об`єднаного штабу змішаних сил з підтримки миру (ССПМ), увечері у п`ятницю грузинська сторона "відкрила вогонь на поразку із застосуванням снайперських груп по постах МВС Південної Осетії", а також по населенню Цхінвалі, який був пізнішим обстріляний з гранатометів, мінометів і озброєння БМП.

Грузинська сторона стверджує, що вогонь був відкритий у відповідь на дії південоосетинської сторони, яка обстріляла блокпости МВС Грузії. Протягом ночі і вранці на околицях міста і в навколишніх селах сталося ще кілька перестрілок. За останніми даними, в результаті нічних боїв убиті шестеро і поранено 15 громадян Південної Осетії, Грузія заявляє про сім поранених зі свого боку - одного поліцейського і шість цивільних. Повідомляється про численні руйнування житлових будинків. У Цхінвалі стверджують, що знищили грузинські БМП і поліцейську дільниці, а грузинська сторона "зазнала тяжких втрат".

Адміністрація деяких південоосетинських сіл, що зазнали обстрілу, почала евакуацію мирного населення до Північної Осетії. Глава Північної Осетії Таймураз Мамсуров пообіцяв допомогу Південній Осетії, наголосивши, що йдеться виключно про гуманітарну допомогу. Проте він спростував повідомлення про прийом біженців з Південної Осетії.

Лента.ру