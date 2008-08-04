Росії не вдалося стати супердержавою - Financial Times

Росії так і не вдалося досягти статусу супердержави, незважаючи на подолання фінансової кризи 1998 року і встановлення сильної влади. Як пише газета The Financial Times , основними проблемами країни, як і раніше, залишаються бідність, стан системи охорони здоров`я і освіти. Крім того, в Росії зменшується чисельність населення. Економіка країни все більше залежить від нафти і газу, що не може не лякати країни Заходу, відносини з якими залишаються напруженими. Таким чином, пише газета. Росія змогла вибратися з кризи, але не змогла стати наддержавою, як того чекала.

Газета.ру