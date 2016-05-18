"Вас у списках немає, будівля не гумова": в Єкатеринбурзі чиновник не пустив ветеранів на концерт до 9 травня (відео)

Як йдеться у відео, кільком ветеранам не дісталося запрошень. Співробітник адміністрації губернатора їх не пустив до будівлі, так як їх не було в списках запрошених, які поширювалися через ради ветеранів, передає Радіо Свобода.

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"Хто вам сказав сюди прийти?", - звертається чиновник до ветеранів.

"Там же стільців обмежена кількість. Ось скільки стільців стоїть, стільки й будемо приймати людей. Зараз коли всі зайдуть за списками... (...) Розумієте, не гумова ж будівля", - звернувся співробітник адміністрації до ветеранів.