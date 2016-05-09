На Київщині перепоховали шістьох солдатів Червоної армії (фоторепортаж)

Церемонія пройшла у Юрівці. У ході оборони цього села та села Віта-Поштова у Київській області солдати загинули у 1941 році. Під час Другої світової війни через Віту-Поштову проходив передній край оборони Києва.

Агентство Reuters опублікувало фоторепортаж з перепоховання.

Як говориться на сайті товариства "Пам'ять", метою організації є виявлення та перепоховання жертв бойових дій періоду Першої та Другої світових воєн, визвольних змагань, політичних репресій, відновлення та впорядкування військових цвинтарів, наукове дослідження ходу бойових операцій.

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Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2015 року на Львівщині перепоховали 85 польських солдатів, загиблих на початку Другої світової.