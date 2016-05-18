В Афганістані розбився Ан-12 азербайджанської авіакомпанії, серед екіпажу були українці - ЗМІ

Як повідомляє видання Report з посиланням на обізнані джерела, інцидент стався кілька годин тому в Афганістані.

Транспортний літак Ан-12 розбився при зльоті.

Згідно з попередньою інформацією, двоє з членів екіпажу (громадяни України - Ред.) перебувають у важкому стані, решта загинули.

Згідно з повідомленням Державної Адміністрації цивільної авіації Азербайджану, приблизно о 18:30 за бакинським часом (16:30 за Києвом) надійшла інформація, що при вильоті з аеропорту Дваєр сталася авіаційна подія.

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Орендований літак управлявся інтернаціональним екіпажем, до складу якого входять громадянин Узбекистану (капітан), три громадянина України і п'ять громадян Азербайджану.

Державною Адміністрацією цивільної авіації Азербайджану створена комісія з раследованию даної події. В даний час йде процес узгодження з авіаційною владою Афганістану вильоту 19 травня представників комісії на місце події для розслідування причин інциденту.