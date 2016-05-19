Пакистан вводить біометричні паспорти для боротьби зі злочинністю

За словами влади, це допоможе боротися з незаконним переміщенням людей, в першу чергу в держави Перської затоки і Європи, а також запобіганню крадіжок особистих даних і злочинами терористичної спрямованості, передає Бі-бі-сі.

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За допомогою біометрії легше буде відслідковувати підроблені документи, за якими контрабандисти вивозять людей за кордон. Головним чином мова йде про жителів бідних сільських районів, які прагнуть заробити за кордоном.

Міністерство внутрішніх справ Пакистану вважає, що зараз національні паспорти є одними з найменш надійних у світі.

Новий паспорт буде містити мікрочіп, який дозволить надійно захистити особисті дані власника. При цьому друкуватися такі паспорти будуть на обладнанні пакистанського виробництва, повідомляють ЗМІ країни.

МВС Пакистану також продовжив на півроку термін перевірки ліцензій на вогнепальну зброю, що знаходиться в приватному володінні громадян.

Інформація про зброю та її власників буде остаточно внесена в загальнонаціональну базу даних. До грудня минулого року були оцифровані дані на 180 тис. одиниць зброї.

В ході перереєстрації зброї слідчі органи виявили більше 8 тис. фальшивих дозволів на зброю.