Несподіваний розвиток отримала історія телемоста з Путіним

Несподіваний розвиток одержала історія телемоста з Володимиром Путіним, за зрив якого розшукується програміст з Дубни. Як заявляють у російському уряді, нібито зірваний телеміст за участю прем`єра навіть не планувався.

"Ніякого телемоста за участю Володимира Путіна 27 травня не було і не планувалося, а, значить, і зривати було нічого" – такими словами прокоментував на сторінках Коммерсанта інцидент з нібито зірваним телемостом, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Проте, всупереч реальності, підмосковні міліціонери і співробітники ФСБ як і раніше розшукують 32-річного програмісті Петра Акимова, якого змальовують, заледве не диверсантом. На думку правоохоронних органів, Акимов зламав локальну мережу одного з підмосковних провайдерів, з цієї причини прем`єр Путін і міністр економічного розвитку Набіулліна не змогли провести телеміст з регіонами з питань особливих економічних зон. Тим часом, з`ясувалося, що в день незапланованого телемоста Путін знаходився в Єлабузі, де спускав з конвейєра перший серійний автомобіль "Фіат Дукато". За даними Коммерасанта, телеміст цілком міг плануватися, але відмінити його вирішили зовсім не через технічні збої.

Тим часом пошуки програміста Петра Акимова тривають. Якщо провину співробітника одного з підмосковних провайдерів доведуть, йому загрожує покарання до двох років позбавлення волі.

Эхо Москвы