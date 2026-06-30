У 'ПриватБанку' подешевшав євро: свіжий курс валют на 30 червня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 30 червня, залишився на попередньому рівні і становить 45,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 51,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і складає 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 30 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,85 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,17 грн за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 1 копійку і складає 45,12 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і становить 51,54 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,88 гривні за євро.

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