Ціни на золото падають найсильніше за майже 18 років: скільки коштує метал

Дорогоцінний метал вже ничже 4000 доларів.

Ціни на золото у вівторок, 30 червня, продовжили знижуватися і прямують до найбільшого місячного падіння з жовтня 2008 року. Інвестори відходять від побоювань щодо ситуації на Близькому Сході та дедалі більше очікують підвищення відсоткових ставок у США для стримування високої інфляції.

Як пише Reuters, станом на ранок спотова ціна золота знизилася на 0,8% – до 3 985,57 долара за тройську унцію (128,1 дол. за грам). Від початку червня дорогоцінний метал уже подешевшав на 12,1%, і це може стати четвертим поспіль місяцем падіння. Серпневі ф'ючерси на золото у США втратили 1% і торгувалися на рівні 3 999,20 долара за унцію (128,5 долара за грам).

Золото також прямує до першого квартального зниження з 2024 року та найбільшого квартального падіння з другого кварталу 2013 року. Війна між Іраном та Ізраїлем спричинила різке подорожчання енергоносіїв, що посилило інфляційні ризики та очікування подальшого підвищення ставок.

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"Зараз ми маємо високу інфляцію, очікування високих відсоткових ставок і сильний долар. Саме ці чинники переважують усі інші фактори, які зазвичай підтримують зростання цін на золото", – зазначив аналітик Marex Едвард Меїр.

Хоча золото традиційно вважається захисним активом від інфляції, в умовах високих відсоткових ставок воно втрачає привабливість, адже не приносить процентного доходу.

"Щоб ціни на золото знову почали впевнено зростати, потрібен хоча б один із трьох чинників: зниження реальної прибутковості облігацій, ослаблення долара або чіткіші сигнали про пом'якшення жорсткої політики ФРС. Без цього будь-яке зростання, ймовірно, буде нетривалим, а золото продовжить консолідуватися нижче попередніх максимумів", – зазначив стратег із дорогоцінних металів OCBC Крістофер Вонг.

Серед інших дорогоцінних металів срібло подешевшало на 1,3% – до 57,53 долара за унцію (1,85 долара за грам), платина втратила 0,7% – до 1 563,25 долара за унцію (50,3 долара за грам), тоді як паладій подорожчав на 0,4% – до 1 218,07 долара за унцію (39,2 долара за грам). Усі три метали також завершують місяць і квартал зі зниженням.

Ціни на метали – останні новини

25 червня ціни на золото продовжували падіння, після того, як днем раніше опустилися до найнижчого рівня більш ніж за сім місяців. Причиною стало подальше зміцнення долара на тлі зростання очікувань щодо підвищення відсоткових ставок у США цього року.

Тоді ж ціни на мідь зросли після того, як 24 червня досягли мінімуму за сім тижнів. Ослаблення долара та зростання акцій компаній, що займаються штучним інтелектом, підтримали метал.

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