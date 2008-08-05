У Польщі під час урагану загинула дівчина

Одна людина загинула, четверо поранені, двоє пропали без вісті в результаті бурі, що пройшла над Польщею, повідомляє польська Служба порятунку. У Легіоново на автомобіль, в якому знаходилася 15-річна дівчина, впало дерево. Потерпілу доставили в госпіталь, проте лікарі її врятувати не змогли - дівчина померла.

У Варшаві дерево впало на машину, поранені жінка з дитиною.

Ще двоє людей поранено в результаті буйства стихії в Силезії. На річці Сан буря перевернула човен, в якому знаходилися двоє молодих людей. Як повідомляє Служба порятунку, на місці НП йде рятувально-пошукова операція, молоді люди вважаються зниклими без вісті.

У Силезії двогодинний дощ супроводжувався шквальним вітром. Зламано дерева, пошкоджено автомобілі. У передмісті Тешина вітер зірвав дах будівлі площею майже дві тисячі квадратних метрів, повідомляє РІА Новости.

На шахті «Янковіце» адміністрація ухвалила рішення евакуювати із забою 306 шахтарів у зв`язку з відсутністю електроенергії - в шахті перестали працювати вентилятори. У Підляському воєводстві 25 тис. господарств залишилися без електроенергії.

Метеорологи попереджають, що в найближчі години ситуація може погіршати. У Помор`ї на березі Балтійського моря пориви вітру сягатимуть 90 кілометрів на годину.

Газета.ру