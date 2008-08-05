Пробки в Москві розтягнулися на 450 км

15:34, 05 серпня 2008
Світ
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Злива йде декілька годин

Безперервна злива, яка триває вже декілька годин, серйозно ускладнила дорожню ситуацію в столиці Росії, повідомили у вівторок в управлінні ДІБДР по Москві.

У ДІБДР заявили, що на виїздах з міста поки немає серйозних пробок. «Можна відзначити, що скупчується транспорт на виїзді з міста на Варшавському шосе», – сказало джерело.

У міліції відзначили, що спостерігається ряд серйозних утруднень в русі на МКАД.

У ДІБДР повідомили, що на даний момент довжина пробок в столиці Росії досягає 450 км., що невластиво для денних годин буднів. 

Газета.ру

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