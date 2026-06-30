Путіну залишилося три роки: Forbes розкрив причини та сценарії його падіння

Путіна, найімовірніше, повалить російська еліта

Російський диктатор Володимир Путін перебуває в критичному становищі, і йому залишилося перебувати при владі не більше трьох років. Як пише Forbes, сценарії його падіння варіюються від швидкого вбивства до показового процесу, а причинами можуть стати нові атаки з боку України, внутрішні заворушення або відмова Китаю від підтримки.

При цьому у Forbes нагадують, що історично зміна режимів у Росії відбувалася вже двічі за останнє століття через військові кампанії – Першу світову війну та вторгнення в Афганістан.

Можливі сценарії

У міру посилення тиску на Путіна еліта навколо нього замислюється про власну долю. Як пояснює Forbes, росіяни у всіх проблемах спочатку звинувачуватимуть саме еліту навколо Путіна, припускаючи, що вона захищає його від усвідомлення та виправлення ситуації. Саме тому еліта підніме заколот ще до можливого повстання в російській армії – зі страху.

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У Путіна є власні підрозділи особистої охорони, включаючи низку силових структур, таких як ФСБ, війська МВС або національну гвардію, а також 30 тисяч співробітників безпосередньої охорони, поліції тощо, які протистоять один одному протягом багатьох років. Громадянська війна між ними – один із можливих сценаріїв.

Швидке вбивство чи показовий процес

При цьому питання про те, як закінчиться правління Путіна, більшою мірою залежить від того, який результат планується. Швидке вбивство Путіна та подальша боротьба за владу означають нейтралізацію загрози на ранній стадії, перш ніж його поплічники зможуть зреагувати. Але це виключає можливість влаштувати показовий процес і зробити його цапом-відбувайлом за всі злочини його правління, тим самим виправдавши інших, що дозволить системі та її елітам залишатися при владі.

Це так званий варіант Чаушеску. Румунський диктатор часів холодної війни був швидко страчений вищим військовим командуванням, тоді як його колишня еліта продовжила керувати країною в рамках номінально демократичної системи.

Про те, що подібні сценарії можливі, свідчить загадкова смерть Сергія Іванова, давнього союзника і друга Путіна, що помер 26 червня у віці 73 років. Іванова також роками вважали ймовірним наступником російського диктатора.

"Подібні інциденти створюють проблеми для Путіна. У міру того, як потенційні суперники швидко усуваються, інші починають відчувати себе в небезпеці й виступати проти нього на випередження", – пише Forbes.

В умовах зростаючої параної що завгодно може стати тригером, зазначає видання:

"Це можуть бути більш масштабні українські атаки на Москву, нестача продовольства, сепаратистські повстання в таких регіонах, як Татарстан, Башкортостан чи Чечня, вторгнення України до Криму".

Також важливим фактором залишаються дії Китаю. Якщо Пекін вирішить, що ослаблення Путіна як лідера становить загрозу для його власних інтересів, він може спровокувати його падіння різними способами, наприклад, припинивши військову допомогу або вторгнувшись до Сибіру.

"Дні Путіна полічені. Якщо ця тенденція збережеться або погіршиться, його, ймовірно, повалять протягом трьох років", – підкреслюється в статті.

Путін і війна в Україні

Раніше CNN писало, що удари України по російських НПЗ не вплинули на плани Путіна продовжувати війну.

Путін створив собі відносно крихкий образ безкомпромісного лідера – факт, який робить капітуляцію, відступ або навіть компроміс в Україні неймовірно малоймовірними та складними для нього, зазначає видання.

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