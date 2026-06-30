В Європі розкрили, скільки українців не повернеться на Батьківщину після війни

Причини для того, щоб лишатися за кордоном для українців різноманітні.

Порівнюючи з 2022 роком, в ЄС зросла кількість українців, які не планують повертатися на Батьківщину. Про це в інтервʼю "РБК-Україна" заявив комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті.

"У 2022 році приблизно третина хотіла повернутися додому, третина – залишитися в країні перебування, і третина не знала. Останні дані більше схиляються до приблизно 50/50 між тими, хто хоче повернутися, і тими, хто хоче залишитися", – сказав О'Флаерті.

Він додав, що під час особистих зустрічей українці називають йому різні причини щодо того, чому вони не хочуть повертатися на Батьківщину. Зокрема він заявив про велику кількість матерів, які не хочуть змушувати дійте покидати школи чи університети в країні проживання.

Відео дня

"Інші розповідають про те, як вони влаштувалися й налагодили зв’язки. Вони створюють сім’ї в країні, що їх прийняла. Тож це вже не має сенсу. Ця країна стала для них домівкою. Але значна частина людей каже, що дуже хоче додому. Вони люблять свою країну і хочуть брати участь у її відбудові. А деякі старші люди просто хочуть провести останні роки в місці, яке вони знають і яке вони люблять. Тож причини дуже різноманітні", – додав О'Флаерті.

Українці за кордоном: важливі новини

Раніше агентство ЄС "Євростат" повідомляло, що близько 4,33 мільйона українців проживають лише у країнах Євросоюзу і мають статус тимчасового захисту. Майже третина з них, а саме 1,3 млн – проживають у Німеччині.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявляв, що близько 5,7 млн українців загалом були вимушені виїхати з України через вторгнення РФ. Водночас він висловлює упевненість, що ці українці повернуться додому.

Вас також можуть зацікавити новини: