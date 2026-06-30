У росіян 'став' кожен п’ятий авіалайнер

Найбільший простій зафіксовано у головній російській приватній авіакомпанії.

Найбільші авіакомпанії Росії змушені тримати на землі майже п’яту частину своїх літаків через нестачу запчастин та необхідність проведення ремонту. Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Критична ситуація спостерігається у 11 російських авіакомпаніях, які забезпечують понад 90% пасажирських перевезень у країні: наразі у них не експлуатуються 130 із 673 літаків.

Для порівняння, нормальним у літній сезон вважається рівень простою близько 10%. Якщо виключити з підрахунків групу "Аерофлот", на яку припадає приблизно половина флоту великих перевізників, то у восьми інших авіакомпаній фактично не використовується майже третина парку – 93 із 322 літаків.

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Найбільший рівень простою – близько третини авіапарку – зафіксовано у найбільшого приватного російського авіаперевізника S7. Через труднощі з обслуговуванням двигунів компанія не використовує 33 літаки – 32 Airbus A320neo та один Embraer. Загалом флот перевізника налічує 104 авіалайнери.

Компанія "Уральські авіалінії" не експлуатує 10 із 51 літака. Серед них – усі вісім Airbus A321neo, а також по одному Airbus A320 і A321. Авіакомпанія Utair вивела з експлуатації дев’ять із 59 літаків, зокрема всі три далекомагістральні Boeing 767.

У Nordwind цього літнього сезону не виконують рейси 12 із 27 літаків. Йдеться, зокрема, про три з п’яти далекомагістральних Airbus A330 та три з чотирьох Boeing 777, що використовуються на далеких маршрутах.

За словами фахівців, ситуація з вибуттям із експлуатації західних літаків, закупівля яких заблокована санкціями, упродовж 2027 року погіршуватиметься.

Російські повітряні судна поступово старіють, а їхній ресурс наближається до вичерпання. Це стосується зокрема літаків "Суперджет", які виготовлялися із значною часткою імпортних компонентів.

Криза цивільної авіації РФ – інші новини

Експерти визнають, що російська цивільна авіація стикнулася із системною кризою.

Попри заявлені плани, РФ виготовила приблизно у 15 разів менше авіалайнерів, ніж передбачалося. Таким чином, одна з наймасштабніших спроб технологічної перебудови авіагалузі – перехід на "вітчизняне виробництво" – опинилася під загрозою зриву, а фактично вже може розглядатися як провал.

За найгіршого сценарію в найближчі роки Росія може зіткнутися з критичним скороченням цивільної авіації через поступове вибуття іноземних літаків із флоту авіакомпаній, що пов’язано з дефіцитом комплектуючих і обмеженнями на постачання західних машин.

Розраховувати на Китай як на альтернативного постачальника також проблематично: Пекін наразі не може повноцінно виробляти сучасні авіалайнери.

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