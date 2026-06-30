У росіян 'став' кожен п’ятий авіалайнер

Найбільші авіакомпанії Росії змушені тримати на землі майже п’яту частину своїх літаків через нестачу запчастин та необхідність проведення ремонту. Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Критична ситуація спостерігається у 11 російських авіакомпаніях, які забезпечують понад 90% пасажирських перевезень у країні: наразі у них не експлуатуються 130 із 673 літаків. 

Для порівняння, нормальним у літній сезон вважається рівень простою близько 10%. Якщо виключити з підрахунків групу "Аерофлот", на яку припадає приблизно половина флоту великих перевізників, то у восьми інших авіакомпаній фактично не використовується майже третина парку – 93 із 322 літаків.

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Найбільший рівень простою – близько третини авіапарку – зафіксовано у найбільшого приватного російського авіаперевізника S7. Через труднощі з обслуговуванням двигунів компанія не використовує 33 літаки – 32 Airbus A320neo та один Embraer. Загалом флот перевізника налічує 104 авіалайнери.

Компанія "Уральські авіалінії" не експлуатує 10 із 51 літака. Серед них – усі вісім Airbus A321neo, а також по одному Airbus A320 і A321. Авіакомпанія Utair вивела з експлуатації дев’ять із 59 літаків, зокрема всі три далекомагістральні Boeing 767.

У Nordwind цього літнього сезону не виконують рейси 12 із 27 літаків. Йдеться, зокрема, про три з п’яти далекомагістральних Airbus A330 та три з чотирьох Boeing 777, що використовуються на далеких маршрутах.

За словами фахівців, ситуація з вибуттям із експлуатації західних літаків, закупівля яких заблокована санкціями, упродовж 2027 року погіршуватиметься. 

Російські повітряні судна поступово старіють, а їхній ресурс наближається до вичерпання. Це стосується зокрема літаків "Суперджет", які виготовлялися із значною часткою імпортних компонентів.

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Криза цивільної авіації РФ – інші новини 

Експерти визнають, що російська цивільна авіація стикнулася із системною кризою. 

Попри заявлені плани, РФ виготовила приблизно у 15 разів менше авіалайнерів, ніж передбачалося. Таким чином, одна з наймасштабніших спроб технологічної перебудови авіагалузі – перехід на "вітчизняне виробництво" – опинилася під загрозою зриву, а фактично вже може розглядатися як провал.

За найгіршого сценарію в найближчі роки Росія може зіткнутися з критичним скороченням цивільної авіації через поступове вибуття іноземних літаків із флоту авіакомпаній, що пов’язано з дефіцитом комплектуючих і обмеженнями на постачання західних машин.

Розраховувати на Китай як на альтернативного постачальника також проблематично: Пекін наразі не може повноцінно виробляти сучасні авіалайнери.

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