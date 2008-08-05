Грузія продовжить купувати зброю в Ізраїлі

Власті Грузії спростовує інформацію про те, що Ізраїль нібито припинив продавати Грузії певні види озброєння. Із спростуванням виступив держміністр країни з питань реінтеграції Темур Якобашвілі. За його словами, ізраїльська сторона просто структурувала постачання по різних видах зброї. Тобто одні замовлення, як пояснив Якобашвілі, виконуватимуться швидко, інші - "з виконанням певних формальностей".

Представник грузинського уряду зазначив, що МЗС країни зв`язувався щодо цього питання зі своїми ізраїльськими колегами. В результаті, за словами Якобашвілі, підтвердилося, що "ні про яке блокування постачань зброї не йдеться". Міністр припустив, що інформація про заборону з`явилася в ізраїльських ЗМІ у зв`язку з політичними конфліктами в цій країні.

У свою чергу МЗС Ізраїлю, куди звернулося із запитом РІА Новости, інформацію про припинення постачань коментувати відмовилося.

Про відмову Ізраїлю надалі поставляти до Грузії певну продукцію військового призначення, раніше повідомила ізраїльська газета Maariv, нагадує Лента.ру. Повідомлялося, що йдеться про заборону на постачання певних наступальних систем. Передбачалося, що заборона включає розвідувальні безпілотні літальні апарати.

Видання, яке цитували російськомовні ЗМІ, стверджувало, що таке рішення було ухвалене Ізраїлем на прохання Росії. За інформацією Maariv, російська сторона звернулася з таким проханням в квітні 2008 року, після того, як над невизнаною республікою Абхазією був збитий безпілотний літак, що належав Грузії. За інформацією грузинської влади, його знищив російський МіГ-29, який порушив повітряний простір над зоною конфлікту.