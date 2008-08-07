Російський флот поповнився секретним підводним човном

До складу Військово-морського флоту Росії ввійшов новий дизель-електричний підводний човен (ДЕПЛ) Б-90 "Саров" проекту 20120 . Як повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-реліз ВАТ "ВО "Сєвмаш", у четвер, 7 серпня, на ній відбулася офіційна церемонія підняття прапора.

Б-90 "Саров" - дослідний підводний човен, призначений для випробувань нових зразків озброєнь і військової техніки.

Будівництво велося з 1989 року на підприємстві "Червоне Сормово" в Нижньому Новгороді, а потім було продовжено на потужностях "Сєвмаша" в Сєвєродвінську.

На воду ДЕПЛ Б-90 "Саров" була спущена в грудні 2007 року. Випробування підводного човна були завершені в липні цього року.

За наявною інформацією, проект 20120 розроблений Центральним конструкторським бюро "Рубін", проте офіційні дані про нього відсутні.

Імовірно, завіса секретності, яка оточує ДЕПЛ Б-90 "Саров", може бути пов`язана з планами її використання як стенда для випробувань нового ядерного реактора.