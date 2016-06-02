В Ель-Фаллуджі розбився іракський літак-розвідник

13:27, 02 червня 2016
Світ
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Іракський військовий літак-розвідник зазнав аварії на північному заході розташованого поблизу Багдада міста Ель-Фаллуджа.

REUTERS

Іракське місто Ель-Фаллуджа наразі займають бойовики "Ісламської держави", передає РБК з посиланням на телеканал "Аль-Джазіра".

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Там тривають запеклі бої між іракською армією і терористами. Телеканал уточнює, що у перші дні боїв загинули близько 130 іракських військовослужбовців. За деякими даними, до 50 тисяч цивільних осіб не можуть залишити місто.

З вересня 2015 року в Ель-Фаллуджу не поставляється гуманітарна допомога. Мешканцям міста доводиться пити забруднену воду з ріки Євфрат і харчуватися кормом для тварин, зазначає "Аль-Джазіра".

Як повідомляв УНІАН, 30 травня іракські військові почали штурм міста Ель-Фаллуджа.

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