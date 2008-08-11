До Росії евакуйовано більше чверті населення Південної Осетії

04:04, 11 серпня 2008
Світ
1384 0

"Що це, якщо не етнічна чистка"

Віталій Чуркін
До Росії евакуйовано більше чверті населення Південної Осетії, заявив на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник при ООН Віталій Чуркін. "Який термін можна застосувати до дій Грузії в Південній Осетії? Що це, якщо не етнічна чистка, коли з неповних 120 тис. населення республіки вже загинуло більше 2 тис. чоловік?", - запитав В.Чуркін, звертаючись до членів Ради Безпеки.

 

 

РосБізнесКонсалтинг

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter