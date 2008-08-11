До Росії евакуйовано більше чверті населення Південної Осетії, заявив на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник при ООН Віталій Чуркін. "Який термін можна застосувати до дій Грузії в Південній Осетії? Що це, якщо не етнічна чистка, коли з неповних 120 тис. населення республіки вже загинуло більше 2 тис. чоловік?", - запитав В.Чуркін, звертаючись до членів Ради Безпеки.

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