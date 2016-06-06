Парламент охопленої війною Сирії вперше очолила жінка
15:18, 06 червня 2016Світ
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Нове скликання Народної ради (парламенту) Сирійської Арабської Республіки (САР) очолила жінка.
REUTERS
Про це в понеділок з посиланням на сирійське інформаційне агентство SANA повідомляє ТАСС.
Як зазначається, спікером парламенту вперше в історії республіки стала жінка - Хадія Аббас.
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Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Сирії почалися вранці в середу, 13 квітня. На 250 місць у парламенті країни претендували більш ніж 3500 кандидатів з усіх сирійських провінцій.
Указ про проведення виборів президент країни Башар Асад видав 22 лютого. Він зробив це через кілька годин після того, як було оголошено про угоду між Росією і США щодо припинення вогню в Сирії.
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