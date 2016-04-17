У Сирії з'явилися перші дані про явку під час парламентських виборів

На виборах до Народної Ради Сирії проголосували більше половини внесених до списків громадян. Про це повідомив голова Вищого судового комітету з виборів, передає "ТАСС".

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Згідно з представленими результатами, явка виборців склала 57,5% від числа внесених до списків для голосування громадян (майже 8,8 млн осіб, проголосували 5,08 млн).

"Сирійці проявили високу національну свідомість і вірність конституційному обов'язку", - підкреслили у виборчкомі.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в охопленій війною Сирії почалися вранці в середу, 13 квітня. На 250 місць у парламенті країни претендували більш ніж 3500 кандидатів з усіх сирійських провінцій.

Як відомо, указ про проведення президент країни Башар Асад видав 22 лютого. Він зробив це через кілька годин після того, як було оголошено про угоду між Росією і США про припинення вогню в Сирії.

Нагадаємо, незабаром Асад заявив, що готовий провести дострокові президентські вибори, якщо цього захоче народ.

Детальніше на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3212080