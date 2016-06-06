Лавров запевняє, що РФ не планує "нападати на країни НАТО"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на спільній зі своїм фінським колегою прес-конференції в Москві.

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"Переконаний, що всі серйозні і чесні політики знають, що ніколи РФ не нападатиме на якусь країну - члена Північноатлантичного альянсу. У нас жодних таких планів не існує. Думаю, в НАТО це прекрасно знають, але просто користуються приводом, щоб побільше техніки і батальйонів розмістити, насамперед як гарантію того, що США як і раніше наглядатимуть за всією цією "поляною", - сказав Лавров.

Нагадаємо, 25 травня Лавров, говорячи про розширення НАТО, заявив, що російська сторона буде робити всі необхідні кроки "для відбиття ризиків і загроз, що виникають для національної безпеки країни".