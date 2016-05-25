Лавров про розширення НАТО: Росія буде відбивати "всі ризики і загрози нацбезпеці"

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю угорській газеті Magyar Nemzet напередодні свого робочого візиту в Будапешт, повідомляє ТАСС.

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"Не можемо ігнорувати зростаючі негативні тенденції, що складаються в результаті узятого в НАТО курсу на свідомий підрив стратегічного балансу сил в Європі, включаючи зміцнення військового потенціалу альянсу поблизу російських кордонів, створення європейського сегменту глобальної ПРО США". "Інакше як дестабілізуючими і недалекоглядними такі дії назвати не можна", - зазначив глава МЗС РФ, коментуючи збільшення присутності сил НАТО в Центральній Європі.

"У цьому контексті російська сторона буде робити всі необхідні кроки для парирування ризиків і загроз, що виникають для нашої національної безпеки", - підкреслив глава російської дипломатії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кремлі заявили, що здійснюють "планомірні кроки" у відповідь на розширення НАТО.