З'явилося відео знищення російської вогнеметної системи "Солнцепек" у Сирії

11:33, 07 червня 2016
Світ
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У мережі опубліковано відео знищення імовірно важкої вогнеметної системи "Солнцепек", що перебуває на озброєнні армії РФ у Сирії.

Уничтоженная российская система

Постріл по імовірно російській вогнеметній системі здійснюється із протитанкового ракетного комплексу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що під час бойових дій у Сирії використовувалися російські важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек" і танки Т-90.

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