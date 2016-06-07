З'явилося відео знищення російської вогнеметної системи "Солнцепек" у Сирії
11:33, 07 червня 2016Світ
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У мережі опубліковано відео знищення імовірно важкої вогнеметної системи "Солнцепек", що перебуває на озброєнні армії РФ у Сирії.
Знищена російська система "Солнцепек" / Скріншот
Постріл по імовірно російській вогнеметній системі здійснюється із протитанкового ракетного комплексу.
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Раніше УНІАН повідомляв, що під час бойових дій у Сирії використовувалися російські важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек" і танки Т-90.
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