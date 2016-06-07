Суд ЄС заборонив відправляти у в'язницю нелегальних мігрантів

У рішенні йдеться, що замість цього нелегальних мігрантів потрібно відправити назад в державу, з якої вони приїхали, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Директива про повернення не дозволяє укладати у в'язницю громадянина не вхідної в ЄС країни, який до цього не підпадав під процедуру видворення, лише за те, що він або вона потрапив(ла) на територію члена Спілки незаконно, через внутрішню кордон Шенгенської зони", - йдеться в рішенні люксембурзького суду, верховного судового органу ЄС, в результаті розгляду скарги Французького касаційного суду.

У рішенні йдеться, що аналогічне правило діє, якщо мігранта затримали, коли він залишав Шенгенську зону. Постанова суду не торкнеться Британії та Ірландії, які не входять в Шенгенську зону, а також Данії, яка відстояла право не виконувати рішення Суду Євросоюзу.

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Рішення було прийнято на підставі випадку з африканською мигранткой, яку французька поліція затримала за використання фальшивих бельгійських документів біля тунелю під Ла-Маншем і взяла під варту за незаконний в'їзд у країну.

Селіна Аффум оскаржила це рішення на підставі директиви ЄС, яка дає нелегальному мігранту 30 днів на те, щоб добровільно покинути країну. У директиві зазначається, що видворення не повинно відбуватися із застосуванням "надмірної сили", а також піддавати життя мігранта небезпеки.