Саакашвілі закликав громадян вийти на мітинг

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ вирішив скликати надзвичайне засідання парламенту країни, початок якого заплановано на 13.00 за місцевим часом (12.00 за київським).

Учора на спеціальному засіданні уряду Грузії М.СААКАШВІЛІ заявив: "Надзвичайне засідання парламенту скликається для обговорення заходів для забезпечення спокою і правопорядку, забезпечення жителів всім необхідним - продуктами харчування, транспортом тощо", передає ІТАР-ТАСС .

Він також повідомив, що "12 серпня о 15.00 у Тбілісі на площі перед парламентом відбудеться мітинг на підтримку незалежності Грузії".

"За період мого президентства я ніколи не звертався до жителів з проханням провести мітинг, зараз вважаю важливим провести такий мітинг", - сказав М.СААКАШВІЛІ.