Нуланд запевнила, що США подовжать санкції проти Росії

Про це заявила уповноважена Держдепу США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд, виступаючи перед американським Сенатом, передає кореспондент ТСН Наталка Пісня.

"Санкції у поєднанні з низькими цінами на нафту й затяжною вразливістю державного ладу Росії спричинили суттєві витрати. Й поки Москва не змінила свій підхід до України, наша готовність до посилення санкцій, очевидно, відіграє певну роль зі стримування подальших зусиль Росії щодо захоплення українських територій. Американська сторона зараз інтенсивно працює з Європою, щоб санкції ЄС були продовжені наприкінці цього місяця, а також в контексті підтримки Франції і Німеччини у їх провідній дипломатичній ролі досягнення повної імплементації Мінських угод", - сказала вона.

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Говорили в Сенаті і про інші численні порушення Кремлем міжнародних угод - як торгівельних, так і міжурядових, таких як угода про повітряний простір "відкрите небо". За словами американських посадовців Держдепу, через загрозливу позицію Росії НАТО змушений посилювати свої позиції на сході Європи, аби не допустити вразливості партнерів.

Своєю чергою, заступник держсекретаря з оборони Майкл Карпентер зазначив, що на цьому етапі Росія змагається з США на суші, на землі, воді, в небі і кіберпросторі не тільки кількісно, але і якісно.

Разом з тим, Сполучені Штати почали модернізацію своїх ядерних потенціалів, якісно посилюють свій арсенал новітньою зброєю, такою, як рейкові гармати, які військові отримають на озброєння вже за 2 роки.

Попри це, посадовці відзначили суттєвий прогрес у політичних домовленостях з Росією щодо Донбасу і наголосили, що адміністрація підштовхуватиме і тиснутиме на Росію до повного виконання Мінських угод.