Лавров: дії Росії в Грузії підпадають під статтю 51 Статуту ООН

Дії російських миротворців у Південній Осетії відповідають міжнародному праву, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Дії Росії в Південній Осетії підпадають під статтю 51 Статуту ООН, яка говорить про право на індивідуальну або колективну самооборону», - заявив Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів з міністром закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Александром Стуббом.

Газета.ру