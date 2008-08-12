Лавров: дії Росії в Грузії підпадають під статтю 51 Статуту ООН
11:18, 12 серпня 2008Світ
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"Право на самооборону"
Дії російських миротворців у Південній Осетії відповідають міжнародному праву, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
«Дії Росії в Південній Осетії підпадають під статтю 51 Статуту ООН, яка говорить про право на індивідуальну або колективну самооборону», - заявив Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів з міністром закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Александром Стуббом.
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