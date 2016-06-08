Головні музеї Парижа відновили свою роботу після повені
19:29, 08 червня 2016Світ
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Музеї Лувр і Орсе, головні музеї Парижа, відновили свою роботі після того, як минулого тижня були змушені закритися через повінь, що затопила столицю Франції.
REUTERS
Про це пише Європейська правда з посиланням на Associated Press.
Минулого тижня адміністрації музеїв змушені були рятувати експонати від повені, перемістивши їх з підземних сховищ вище.
Тоді було переміщено до 35 тис. експонатів.
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Як відомо, уряд Франції створив спеціальний фонд для допомоги постраждалим від повені.
У Франції через повені оголошено режим стихійного лиха в 782 комунах, які знаходяться в 16 департаментах.
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