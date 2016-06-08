Головні музеї Парижа відновили свою роботу після повені

Про це пише Європейська правда з посиланням на Associated Press.

Минулого тижня адміністрації музеїв змушені були рятувати експонати від повені, перемістивши їх з підземних сховищ вище.

Тоді було переміщено до 35 тис. експонатів.

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Як відомо, уряд Франції створив спеціальний фонд для допомоги постраждалим від повені.

У Франції через повені оголошено режим стихійного лиха в 782 комунах, які знаходяться в 16 департаментах.