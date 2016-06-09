У Франції заборонили транслювати матчі Євро-2016 на терасах барів і кафе

Про це заявив державний секретар з питань спорту Тьєррі Брайар, передає українська редакція "Німецької хвилі". Він пояснив таке рішення міркуваннями безпеки, адже країна не може її гарантувати на терасах. При цьому чиновник висловив переконання, що така заборона не зіпсує чемпіонату.

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Брайар додав, що у спеціально облаштованих фан-зонах буде належним чином забезпечена безпека глядачів. "Ми не можемо дозволити неорганізовані зібрання людей, оскільки сили безпеки не мають можливості захистити їх", - зауважив Брайар.

Власникам французьких барів та ресторанів буде заборонено встановлювати екрани на терасах.

У французьких містах, які приймають Євро-2016, були облаштовані фан-зони, де глядачі зможуть дивитись футбольні матчі на великих екранах. Влада країни заявляла раніше, що у таких зонах глядачі будуть знаходитись під посиленою охороною.