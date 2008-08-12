Грузія просить НАТО замінити систему радарів ППО країни

Посол Грузії при НАТО Реваз Бешидзе звернувся у вівторок до альянсу з проханням надати республіці військову допомогу, зокрема щодо заміни системи радарів, зруйнованих при російському наступі, повідомили місцеві ЗМІ.

Інформацію про те, що представник Грузії сформулював кілька "специфічних запитів про допомогу" підтвердив журналістам генеральний секретар НАТО Яаап де Хооп Схеффер.

"Вони (запити) будуть в терміновому порядку розглянуті НАТО", - заявив він після закінчення в Брюсселі зустрічі послів країн-членів НАТО з грузинським колегою щодо ситуації в Південній Осетії.