Грузія просить НАТО замінити систему радарів ППО країни
20:31, 12 серпня 2008Світ
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НАТО, загалом, не проти
|Яаап де Хооп Схеффер
Інформацію про те, що представник Грузії сформулював кілька "специфічних запитів про допомогу" підтвердив журналістам генеральний секретар НАТО Яаап де Хооп Схеффер.
"Вони (запити) будуть в терміновому порядку розглянуті НАТО", - заявив він після закінчення в Брюсселі зустрічі послів країн-членів НАТО з грузинським колегою щодо ситуації в Південній Осетії.
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