Грузія офіційно звинуватила Росію в етнічних чистках

Секретар Ради національної безпеки Грузії Олександр Ломая заявив, що Грузія подала до Міжнародного суду ООН (ICJ) в Гаазі позов проти Росії, повідомляє 12 серпня Reuters. За даними агентства, влада Грузії звинувачує Росію в етнічних чистках.

За даними агентства, посол Грузії в Нідерландах передав до Міжнародного суду ООН позов "Республіка Грузія проти російської держави". За словами О.Ломая, позов пов`язаний з проведенням росіянами етнічних чисток на території Грузії в період з 1993 по 2008 рік.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі (ICC) Луїс Морено-Окампо (Luis Moreno-Ocampo) заявив, що готовий розпочати попереднє розслідування військових дій у зоні грузино-осетинського конфлікту.

Зауважимо, нагадує Лента.ру, що влада Росії також виступила з ініціативою подати позови проти Грузії до Гааги і Страсбурга за фактом нападу на Південну Осетію. Слідчий комітет при прокуратурі (СКП) РФ за прямим дорученням Президента Росії, збирає докази геноциду в Південній Осетії.