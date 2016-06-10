"Не боюся": у Москві активіст в масці Путіна не дає спокою поліції, чоловіка вкотре затримали на Красній площі

Він ніс у руках плакат з написом "Не боюся 212.1", повідомляє "Радіо Свобода".

В середині травня суд засудив Рословцева до 20 діб адміністративного арешту за аналогічну акцію, визнавши його винним у "порушенні порядку проведення публічного заходу".

Читайте такожНа Красній площі затримано пікетувальника в масці Путіна (фото, відео)

Активіста вже неодноразово затримували під час його акцій проти 212.1 статті Кримінального кодексу Росії, що передбачає до п'яти років позбавлення волі за "неодноразове порушення правил проведення публічних заходів".