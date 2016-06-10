"Не боюся": у Москві активіст в масці Путіна не дає спокою поліції, чоловіка вкотре затримали на Красній площі
14:58, 10 червня 2016Світ
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У Москві на Красній площі вкотре затримали активіста Романа Рословцева у масці президента Росії Володимира Путіна.
В середині травня суд засудив Рословцева до 20 діб / Радіо свобода
Він ніс у руках плакат з написом "Не боюся 212.1", повідомляє "Радіо Свобода".
В середині травня суд засудив Рословцева до 20 діб адміністративного арешту за аналогічну акцію, визнавши його винним у "порушенні порядку проведення публічного заходу".
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Активіста вже неодноразово затримували під час його акцій проти 212.1 статті Кримінального кодексу Росії, що передбачає до п'яти років позбавлення волі за "неодноразове порушення правил проведення публічних заходів".
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