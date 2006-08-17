4 000 чоловік були евакуйовані з нью-йоркського метро внаслідок пожежі

У Нью-Йорку внаслідок пожежі в метро постраждали 15 чоловік, близько чотирьох тисяч були евакуйовані, передає агентство Ассошиейтед прес.

Займання відбулося на станції "DeKalb Avenue" в середу під час вечірнього "часу пік", приблизно о 18.00 за місцевим часом. Лінію відразу ж було знеструмлено, і почалася евакуація людей.

За даними місцевої влади, зайнялася дерев`яна конструкція, розташована за платформою. Про причини займання не повідомляється.

Більшість потерпілих отруїлися димом, на даний час їх стан не викликає побоювань.

Рух на лінії B, на якій розташована станція "DeKalb Avenue", був відновлений за три з половиною години, потяги слідували з великими інтервалами.

Очікується, що у четвер нью-йоркський метрополітен працюватиме в звичайному режимі.

РІА "Новости"