Перший з побудованих для РФ "Містралів" вирушив до єгипетської Олександрії

14:15, 12 червня 2016
Світ
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Перший з двох вертольотоносців типу "Містраль", проданих Францією Єгипту після розірвання контракту з Росією, в неділю вранці, 12 червня, покинув порт Сен-Назер.

REUTERS

Авіаносець, названий «Насер», відправився в єгипетську Олександрію, яка стане його портом приписки, повідомляє РБК з посиланням на France-Presse

Поставка другого вертольотоносця, який носитиме ім'я колишнього президента Єгипту Анвара Садата, очікується у вересні цього року.

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Нагадаємо, на початку серпня 2015 року Росія і Франція домовилися щодо розриву контракту на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль", кораблі залишаться у власності Франції. При цьому після розриву контракту Франція отримала право вільно розпоряджатися кораблями.

Пізніше Єгипет домовився з Францією про купівлю двох вертольотоносців "Містраль", контракт на поставку яких було розірвано з Росією.

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